Südkorea bei WM wieder abgestiegen

Südkoreas Eishockey-Nationalmannschaft ist nach einem Jahr in der A-WM wieder abgestiegen. Die Südkoreaner, die erstmals in der Eliteliga mitspielten, verloren am Montag in der Gruppe B in Herning das direkte Duell um den Klassenerhalt gegen Norwegen mit 0:3 (0:1,0:0,0:2). Tobias Lindström (14./PP), Thomas Valkvä Olsen (47.) und Jonas Holos (51./PP) sicherten Norwegen den Verbleib in der A-WM.

In den jüngsten zehn Weltmeisterschaften hat damit nur einer von 20 Aufsteigern den sofortigen Wiederabstieg vermieden – Österreich heuer in Dänemark. Seit dem 4:0 des ÖEHV-Teams am Samstag stand Weißrussland als Absteiger der Gruppe A fest. Damit ist das Feld für die WM 2019 in der Slowakei (Bratislava und Kosice) komplett, Großbritannien und Italien haben aus der Division 1A den Aufstieg geschafft. Die Gruppeneinteilung wird nächste Woche nach der laufenden WM fixiert.

In Kopenhagen kann die Schweiz dank russischer Schützenhilfe den Aufstieg ins Viertelfinale nun aus eigener Kraft schaffen. Olympiasieger Russland besiegte am Montag die Slowakei mit 4:0 (2:0,0:0,2:0). Die Schweiz geht daher mit einem Punkt Vorsprung auf die Slowaken in ihr letztes Gruppenspiel am Dienstagmittag gegen Frankreich.