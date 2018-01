Südeuropa-Gipfel mit Schwerpunkt Flüchtlingskrise begonnen

In Rom hat am Mittwochabend das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs von sieben südeuropäischen Ländern begonnen, die über Strategien gegen die Flüchtlingskrise beraten wollen. Der italienische Premier Paolo Gentiloni empfing seine Amtskollegen Antonio Costa (Portugal), Joseph Muscat (Malta), Alexis Tsipras (Griechenland) und Mariano Rajoy (Spanien).

Erwartet wird auch der aus China anreisende französische Präsident Emmanuel Macron, der zum dritten Mal seit Beginn seines Mandats in Rom eintrifft. Am Gipfeltreffen beteiligt sich auch Zypern. Nach Beginn der Gespräche folgte am Mittwochabend ein Arbeitsessen. Die Gespräche werden am Donnerstag fortgesetzt.