Südeuropa-Gipfel in Rom mit Schwerpunkt Flüchtlingskrise

Die Staats- und Regierungschefs von sieben südeuropäischen Ländern tagen ab Mittwochabend in Rom, um über Strategien gegen die Flüchtlingskrise zu beraten. Am Gipfeltreffen beteiligen sich neben Gastgeber Italien auch Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron, Spanien, Portugal, Griechenland, Malta und Zypern.

Nach Beginn der Gespräche folgen am Mittwochabend eine gemeinsame Pressekonferenz und ein Arbeitsessen. Die Gespräche werden am Donnerstag fortgesetzt. Es handelt sich um das vierte Treffen in diesem Format seit der ersten Begegnung im September 2016 unter Vorsitz des griechischen Premierministers Alexis Tsipras. Weitere Treffen folgten im Jänner 2017 in Lissabon und im April 2017 in Madrid.