Die A2 war gesperrt - © APA (Archiv/Gindl)

Ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Wolfsberg ist am Freitag bei einem Auffahrunfall auf der Südautobahn in St. Andrä/Lavanttal ums Leben gekommen. Der Mann dürfte einen vor ihm im Schritttempo fahrenden Sattelschlepper übersehen haben und prallte dagegen. Der Fahrer des anderen Lkw blieb unverletzt. Die Autobahn war in Richtung Italien mehrere Stunden lang blockiert.