Südafrikas Parlament entscheidet über Zumas Zukunft

Zuma überstand bereits mehrere Misstrauensanträge - © APA (AFP)

In Südafrika entscheidet das Parlament in Kapstadt am Dienstag über die politische Zukunft von Präsident Jacob Zuma. Dem 75-Jährigen werden unter anderem Korruption und Machtmissbrauch vorgehalten. Der Ausgang der Abstimmung über einen Misstrauensantrag der Opposition gilt als ungewiss, weil Parlamentspräsidentin Baleka Mbete am Montag eine geheime Abstimmung zugelassen hat.