Südafrikaner Anderson erster Finalist bei den US Open

Der Südafrikaner Kevin Anderson hat bei den US Open als erster Tennisspieler das Endspiel erreicht. Der 31-Jährige setzte sich am Freitag in New York im Außenseiter-Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 durch und steht damit erstmals im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Anderson verwandelte nach 2:55 Stunden seinen ersten Matchball.

Anderson ist einer der überraschendsten Grand-Slam-Finalisten der letzten Jahrzehnte. Noch im Jänner rangierte er auf Weltranglistenplatz 80. In seinen 14 Profijahren gewann er nur drei kleine Turniere: Johannesburg (2011), Delray Beach (2012) und Winston-Salem (2015). Ende 2015 war er eine Woche lang unter den Top Ten. Danach warfen ihn Verletzungen zurück. Der Weltranglisten-32. trifft am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien und dem Argentinier Juan Martin del Potro, der auf seinem Weg ins Halbfinale den österreichischen Jungstar Dominic Thiem und den Schweizer Tennis-Titanen Roger Federer aus dem Bewerb geworfen hatte. Anderson ist der erste südafrikanische US-Open-Finalist seit 1965. (APA/ag.)