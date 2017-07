Suchtmittelbericht 2016 – Mehr Anzeigen, mehr Amphetamine

Dealen sei kein Phänomen der Großstadt - © APA

In Österreich sind im vergangenen Jahr mehr als 36.000 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet worden, um rund zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Das geht aus dem Suchtmittelbericht 2016 hervor, den Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Donnerstag in Wien präsentierte.