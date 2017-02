Suche nach vier Finalisten, sechs Teams rittern um die Krone

Eishockey-Unterhaus, Play-off Halbfinale

VEHL-1: Bulldogs Dornbirn – EHC Ice Tigers Dornbirn 7:2; EHC Montafon – HC Walter Buaba 7:3; HC Walter Buaba – EHC Montafon 18. Februar, 17 Uhr; EHC Ice Tigers Dornbirn – Bulldogs Dornbirn 18. Februar, 17.30 Uhr;

VEHL-2: EHC Vaduz – Bulldogs Dornbirn II 4:3; EHC Montafon II – Feldkirch Chiefs 6:4; Feldkirch Chiefs – EHC Montafon 4:3; Bulldogs Dornbirn II – EHC Vaduz 17. Februar 19.25 in Dornbirn Arena; EHC Montafon II – Feldkirch Chiefs 18. Februar 16.30 Uhr in Schruns

VEHL-3: HC Montfortstädter Knights – EHC Göfis 5:3; EC Bad Hornets – Unatic Kings Dornbirn 3:5; EHC Göfis – HC Montfortstädter Knights 5:3; Unatic Kings Dornbirn – EC Bad Hornets 4:0; HC Montfortstädter Knights – EHC Göfis 6:1; Finale (best of three) Unatic Kings Dornbirn – HC Montfortstädter Knights 19. Februar, 19.25 Uhr in Dornbirn Arena; HC Montfortstädter Knights – Unatic Kings Dornbirn 24. Februar, 22.20 Uhr in Widnau

VEHL-4: EC Club 97 – EC Unatic Dornbirn II 3:5; Grizzly Dornbirn – Montfort Rhinos 11:0; Montfort Rhinos – Grizzly Dornbirn 2:5; Unatic Kings Dornbirn II – EC Club 97 17. Februar, 18.40 Uhr in Hohenems; Finale: Grizzly Dornbirn – Unatic Dornbirn II/EC Club 97;

VEHL-5: Ravensburg – Friedrichshafen 9:0; Friedrichshafen – Ravensburg 2:3; SC 2000 Lustenau – Ice Lords Luschnou 4:5; Ice Lords Luschnou – SC 2000 Lustenau 7:2; Finale: Ravensburg – Ice Lords Luschnou 5:2; Ice Lords Luschnou – Ravensburg 19. Februar, 16.35 Uhr in Lustenau