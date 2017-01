Suche nach Vermissten in verschüttetem Hotel geht weiter

Hoffnung auf weitere Überlebende schwindet - © APA (AFP)

Rettungseinheiten haben auch in der Nacht auf Montag die Suche nach Vermissten in dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Mittelitalien fortgesetzt. Die Hoffnungen, fünf Tage nach dem Unglück noch Überlebende zu finden, schwanden allmählich. Am Sonntagnachmittag wurde die Leiche eines Mannes geborgen.