Suche nach Vermissten in der Schweiz wieder aufgenommen

Die Rettungskräfte haben die Suche nach den Vermissten im Bündner Bondasca-Tal am Freitag in der Früh wieder aufgenommen. Die Suche nach den Wanderern – darunter ein österreichisches Ehepaar – war in der Nacht aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. Insgesamt werden immer noch acht Personen vermisst, wie Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, sagte.