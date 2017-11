Stiwoll-Täter: Kein Such-Erfolg in Freilichtmuseum bei Graz

Der neunte Tag der Suche nach Friedrich F. aus Stiwoll ist abermals ohne Erfolg verlaufen. Eine Suche im Freilichtmuseum Stübing nördlich von Graz brachte keine neuen Spuren. Das Heer unterstützt nun auf Basis einer sicherheitspolizeilichen Assistenzanforderung mit zwei gepanzerten Fahrzeugen vom Typ "Husar" die Fahndung nach dem Todesschützen. Am Nachmittag wurde das zweite Opfer verabschiedet.

Zur Besatzung eines “Husar” gehören ein Kommandant, ein Fahrer und eben der Soldat, der die Kameras bedient. Die Zelle des Fahrzeuge ist gegen Beschuss bis zum Kaliber 12,7 Millimeter geschützt, was dem überschweren Maschinengewehr des Heeres entsprechen würde. Bei der Polizei geht man davon aus, dass der Flüchtige ein Kleinkalibergewehr bei sich hat. Stationiert sind die LMV, die vom südsteirischen Jägerbataillon 17 in Strass gestellt werden, vorerst in der Grazer Gablenz-Kaserne. Von dort können sie angefordert werden, sie sind innerhalb von 15 bis 20 Minuten im Raum Stiwoll. Die Besatzung besteht aus Berufssoldaten.

Zeitgleich zur Suchaktion in Stübing fand in der Kirche von Stiwoll die Verabschiedung des zweiten Todesopfers, einer 55-jährigen Frau statt. Die Trauergäste wurden von uniformierten Beamten sowie Zivilpolizisten beschützt. Das Kriseninterventionsteam war ebenfalls an Ort und Stelle und bot tröstende und beruhigende Gespräche an.