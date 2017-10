Suche nach den Schönsten im Land

Bereits zum 53. Mal wird dann um das begehrte Krönchen gekämpft, und zwar im edlen Ambiente der MS Sonnenkönigin im Bregenzer Hafen.

Was jetzt noch fehlt? Schöne Kandidatinnen, die nicht nur um den Sieg, sondern auch um viele attraktive Preise, z. B. ein nagelneues Auto, rittern dürfen. Die 19-jährige Sophie Thurnher aus Hohenems hat es bereits bis ganz oben aufs Treppchen geschafft. Sie wurde heuer zur Miss Vorarlberg gekürt und verbuchte bei der anschließenden Wahl zur Miss Austria in Baden bei Wien einen Top-Ten-Platz. „Die Teilnahme bei der Vorarlberger Misswahl hat mir nicht nur einen spannenden Einblick in die Modelwelt ermöglicht, sondern auch die Chance, meine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln“, schwärmt Sophie ein halbes Jahr nach ihrer Krönung.

Anmeldungen ab sofort möglich

Dass sich eine Teilnahme an der Misswahl lohnt, beweisen zahlreiche Schönheitsköniginnen, die erfolgreich im Modelbusiness Fuß gefasst haben. Olivera Tosic, Miss Vorarlberg 2015, ist seit ihrer Krönung hauptberuflich als Model unterwegs. Sie ist bei der Team Agentur unter Vertrag, lief bei der Vienna Fashion Week über den Laufsteg und steht regelmäßig vor der Linse bekannter Fotografen.

Wer ebenfalls im Modelbusiness Fuß fassen möchte, hat jetzt die Chance dazu. Das Misswahlcasting findet am 10. November um 18.30 Uhr bei Russmedia in Schwarzach statt. Dort haben junge Vorarlbergerinnen die Chance, einen der begehrten zehn Plätze für die Misswahl zu ergattern und tolle Preise mit nach Hause zu nehmen. Anmeldungen für das große Casting sind ab sofort per Mail (Name, Alter und Wohnort) an misswahl@vn.at möglich. Das Casting bietet die Möglichkeit, erste Erfahrungen vor der Kamera zu sammeln und in lässiger Atmosphäre Modelluft zu schnuppern. Wer vor der Jury überzeugt, darf sich auf eine aufregende Zeit mit professionellen Shootings, Laufstegtrainings und Anproben freuen. Auch die noch amtierende Miss Sophie wird in der Casting-Jury die Punktetafel zücken und neben weiteren Experten aus der Beauty- und Modebranche mitbestimmen, wer im kommenden Jahr auf der MS Sonnenkönigin über den Laufsteg schreiten darf. „Eine Miss sollte eine natürliche Ausstrahlung, Sympathie und vor allem Spaß mitbringen. Am Ende zählt für mich das Gesamtpaket“, betont die 19-Jährige.

Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Vorarlberger Misswahl sind die österreichische Staatsbürgerschaft und ein Mindestalter von 18 Jahren (Stichtag: 1. Juli 2018).

