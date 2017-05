Suche nach Alitalia-Käufer beginnt

Das Kabinett hat der Alitalia einen Brückenkredit mit einer Laufzeit von sechs Monaten gewährt, mit dem der Flugbetrieb vorerst aufrecht bleiben soll. Die Kreditsumme beträgt 600 Mio. Euro, das ist weit höher als ursprünglich erwartet. “Für Alitalia bedeutet dieser Brückenkredit den Neustart. Sie ist als Gesellschaft interessant genug, um einen starken Partner zu finden. Wir suchen nach Marktlösungen und sind gegen die Verstaatlichung. Alitalia ist ein privates, kein öffentliches Unternehmen”, sagte Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan laut Medienberichten.

Industrieminister Carlo Calenda begrüßte die Fortsetzung des Flugbetriebs. “Alitalia nimmt zwei Millionen Passagiere pro Monat an Bord. 4,9 Millionen Tickets sind bereits verkauft. Eine Stilllegung des Flugbetriebs hätte riesige Auswirkungen”, so Calenda.

“Alitalia steht vor der größten Herausforderung seit ihrer Gründung. Wir sind überzeugt, dass die Airline aus dieser Krise noch stärker hervorgehen wird”, sagte der Manager Luigi Gubitosi, einer der neuernannten Sonderverwalter der Airline. Gubitosi ist ehemaliger Generaldirektor der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI. Er übernimmt zusammen mit den beiden Manager Enrico Laghi und Stefano Paleari das Steuer Alitalias. Laghi hat bereits Erfahrung als Sonderverwalter des Stahlkonzerns Ilva. Paleari gilt als ein Experte der Luftfahrtbranche. Ursprünglich war lediglich mit der Ernennung von zwei Kommissaren gerechnet worden.

Die arabische Airline Etihad, die seit 2014 eine 49-prozentige Beteiligung an Alitalia besitzt, bedauert die Ablehnung des Rettungsplans durch die Belegschaft, was den Weg zur Insolvenzverwaltung der Fluggesellschaft geführt hat. 560 Mio. Euro hat Etihad für ihren Alitalia-Anteil ausgegeben. “Wir haben alles getan, um Alitalia zu unterstützten. Es ist offenkundig, dass die Airline eine tiefgreifende Umstrukturierung benötigt, um überleben und wachsen zu können”, so Etihads CEO James Hogan.

