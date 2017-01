Suchaktion nach vermisstem Snowboarder in Klösterle

Um 17.50 Uhr meldete der Leiter eines Skiclubs aus Deutschland bei der Polizeiinspektion Klösterle, dass eines der Gruppenmitglieder, ein 14-jähriger Snowboarder, nicht am vereinbarten Treffpunkt an der Liftstation Alpe Rauz eingetroffen sei. Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet. Im Einsatz waren die Polizei mit dem “FLIR”-Hubschrauber aus Salzburg, die Bergrettung Lech, die Alpinpolizei, Beamte der Polizeiinspektion Klösterle sowie die Feuerwehr Bregenz, die eine Drohne mit Wärmebildkamera einsetzte, teilnahm. Um 19.15 Uhr meldete sich der Vermisste selbständig bei der Polizei in Lech. Er gab an, seine Gruppe bei einer Pistenabzweigung verloren zu haben. Der Junge blieb unverletzt und wurde in seine Unterkunft gebracht.

(Red.)