Nach einem Lawinenabgang in Sölden (Bezirk Imst) in Tirol im Bereich der Rotkogeljochhütte ist Donnerstagmittag eine Suchaktion im Gang gewesen. Laut ersten Informationen der Polizei war eine Person erfasst worden. Die Rettungskräfte waren an Ort und Stelle und die Bergung im Laufen, sagte eine Sprecherin der Exekutive zur APA.

Die Lawinengefahr in Tirol wurde von den Experten des Landes am Donnerstag oberhalb der Waldgrenze als erheblich, also Stufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala, eingestuft. Darunter sei diese häufig mäßig, teilweise auch gering, hieß es. Die Hauptgefahr ging von einem Altschneeproblem aus. (APA)