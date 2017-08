Suchaktion mit Hubschrauber nach Unfall in NÖ

Ein Alkotest verlief positiv, dem 46-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf wurde die Lenkberechtigung vorläufig entzogen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf einer Landesstraße zwischen Lassee und Loimersdorf in der Marktgemeinde Engelhartstetten rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte bei dem Crash eine Kopfverletzung erlitten. Als Feuerwehr und Polizei am Unfallort eintrafen, war der Lenker bereits über ein Feld geflüchtet. Eine sofortige Suche der Einsatzkräfte verlief negativ.

Weil der Mann laut Ersthelfern eine blutende Wunde am Kopf hatte, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Auch Mitglieder von zwei Feuerwehren suchten nach dem Unfalllenker. Schließlich entdeckte die Crew des Helikopters den 46-Jährigen kurz nach 23.00 Uhr auf einem Feldweg. Die Polizei griff den Mann in Folge in einem Waldstück an der Landesstraße auf. Nach ärztlicher Versorgung wurde er ins Wiener SMZ Ost gebracht.

(APA)