styriarte 2018 unter dem Motto "Felix Austria"

Passend zur Hundertjahrfeier der Republik Österreich hat die styriarte für 2018 das Motto "Felix Austria" gewählt. Im Mittelpunkt steht ein Fest rund um die Oper "Julo Ascanio" von Johann Joseph Fux, die den Auftakt zu einer mehrjährigen Serie von Werken des steirischen Komponisten bildet. Ein "Fidelio" mit neuen Texten ist ebenso am Programm wie Bewährtes mit Markus Schirmer oder Jordi Savall.

Ein “positives, fröhliches Programm” erwartet die Besucher im nächsten Jahr von 22. Juni bis zum 22. Juli bei der styriarte, erklärte Intendant Mathis Huber bei einer Pressekonferenz am Freitag. “Es sollte uns immer bewusst werden, dass wir in Frieden und Freiheit leben. An diesem Glück müssen wir arbeiten, sonst ist es wertlos”, erläuterte Huber unter Verweis auf das Motto “Felix Austria”. Dabei werden auch Bezüge zur Heiratspolitik der Habsburger hergestellt, was sich auch in diversen Festen wie dem für Maria Theresia oder dem “Hochzeitsfest” für Kaiser Leopold und seine Frau Claudia in Schloss Eggenberg niederschlägt.