Sturzteufel begleitete Rodler

Das am 2. und 3. September zum Saisonstart auf der Kunstharzbahn auf Rollen durchgeführte Rennen verlangte von den Sportlern doch einiges ab. So ist Yannick Müller nach guten Trainingsleistungen im Rennen gestürzt und schied aus. Ähnlich erging es Marcel Tagwerker, der immer wieder Probleme hatte und ebenfalls durch Sturz ausschied. Nicht gut lief es auch für Madlen Loß, die Bekanntschaft mit der Bande machen musste. Außer mit ein paar Abschürfungen sind die Bludenzer jedoch wieder gut nach Hause gekommen und freuen sich bereits auf den Startwettkampf, der am 16. und 17. September 2017 in Innsbruck-Igls stattfinden wird.