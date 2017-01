Sturz ins Bachbett: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. - © APA (Symbolbild)

Am Neujahrstag stürtzte ein 20-Jähriger in Gaschurn aus etwa drei Metern Höhe in ein Bachbett und musste per Rettungshubschrauber ins LKH Bludenz eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.