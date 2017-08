Sturmwarnung für den Bodensee

Der Donnerstag verlief sommerlich mit Sonnenschein und Wärme. Nachmittags Quellungen, die Neigung zu Schauern oder Gewittern später am Nachmittag bzw. am frühen Abend ist gegeben. Höchstwerte: 25 bis 30 Grad. Die angekündigten Gewitter trafen am späteren Nachmittag in Vorarlberg, inklusive Sturmwarnung, ein.

Stürmischer Abend wahrscheinlich

Am Abend und in der Nacht auf Freitag kommt es im Bergland eventuell zu kurzen Regenschauern und Gewittern, die abklingen und in Folge in eine trockene und aufgelockert bewölkte Nacht überleiten. Tiefstwerte: 12 bis 18 Grad.

Prognose für morgen Freitag

Keine Änderung des sommerlichen Wetters, es bleibt sonnig und wird sehr warm mit knapp 30 Grad. Am Nachmittag größere Quellwolken, speziell über den Bergen. Einzelne Schauer oder Gewitter sind daraus in weiterer Folge nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte: 12 bis 18 Grad. Höchstwerte: 26 bis 30 Grad.

