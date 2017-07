Sturm verlor EL-Heimspiel gegen Mladost Podgorica mit 0:1

Das haben sich die Grazer anders vorgestellt: 0:1 im Heim-Hinspiel - © APA

Sturm Graz läuft in der Qualifikation zur Fußball-Europa-League einem Rückstand hinterher. Im Zweitrunden-Hinspiel gegen Mladost Podgorica kassierten die Steirer am Donnerstagabend eine vermeidbare 0:1-(0:1)-Niederlage. Kommenden Donnerstag ist Sturm im Rückspiel in Montenegros Hauptstadt somit gefordert. Als übermächtig präsentierte sich Mladost jedoch nicht.