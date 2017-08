Sturm und Bulldogs fegten im Allgäu

Die Bulldogs konzentrierten sich im Training auf ihre eigene Defensive. Ehe jedoch auswärts beim ESV Kaufbeuren angeschrieben werden durfte, lagen die Vorarlberger bereits mit 0:2 im Rückstand. Die Cracks des Deutschen Zweitligisten standen zum ersten Mal im Einsatz und gingen durch Steven Billich (11.) und Joey Lewis (13./pp2) in Führung. Im Powerplay meldeten sich die Vorarlberger zu Wort und glichen die Partie schnell aus. Vor dem ersten Seitenwechsel verkürzte Jerome Leduc (19./pp1), unmittelbar nach Wiederbeginn setzte Matt Fraser (21./pp1) den Puck zum 2:2 in die Maschen.

Stürmisches Mitteldrittel

Munter verlief die Partie bis im Allgäu plötzlich ein heftiger Sturm in der halboffenen Sparkassen Arena durch das Spiel zog und sogar Torhüter Ronan Quemener kurzzeitig in den Regen stellte. Lange muss die im Jahr 1969 eröffnete Eishalle ohnehin nicht mehr dienen, denn bereits in wenigen Wochen zieht es die Cracks des ESV Kaufbeuren in eine neu errichtete Arena. Im Schlussabschnitt zeigten sich beide Teams im Abschluss stark und brachten insgesamt ein halbes Dutzend Tore auf die Anzeige. Für die Vorarlberger netzten Sean McMonagle (49./pp2), Dominic Haberl (50.) und Henrik Neubauer (55.) ein. Nach dem 5:5-Remis fixierte Sean McMonagle den Auswärtssieg der Bulldogs im Penaltyschießen.

Freitag, 18. August 2017

ESV Kaufbeuren – Dornbirn Bulldogs 5:6 n.P. (2:1, 0:1, 3:3)

Sparkassen Arena Kaufbeuren, 1.462 Zuschauer

Tore:

1:0 Billich (11.)

2:0 Lewis (13./pp2)

2:1 Leduc (19./pp1)

2:2 Fraser (22./pp1)

3:2 de Paly (43.)

3:3 McMonagle (49./pp2)

3:4 Haberl Dominic (50.)

4:4 Lewis (52.)

4:5 Neubauer (55.)

5:5 Ketterer (56.)

5:6 McMonagle (PS)

Line-up Dornbirn:

Quemener – Leduc, McMonagle; Vallant, Caruso; Connelly, Wolf; Siutz – Grabher Meier, Arniel, Pance; Sylvester, Timmins, Fraser; Neubauer, Häußle, Macierzynski; Haberl Lucas, Haberl Dominic.