Sturm startet gegen Podgorica in die Saison

Der Meisterschaftsdritte spielt zunächst daheim - © APA

Mit Sturm Graz wird es am Donnerstag für das dritte heimische Team im Fußball-Europacup ernst. Nach Red Bull Salzburg (Champions-League-Qualifikation) und Altach, das bereits eine Runde überstanden hat, steigen auch die Blackies in die Qualifikation zur Europa League ein. Die Steirer empfangen im Hinspiel der zweiten Runde Mladost Podgorica aus Montenegro in der Merkur-Arena (20.30 Uhr/ORF eins).