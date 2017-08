Sturm sorgte auch in Tschechien für größere Schäden

Im Nationalpark Böhmerwald, der an den Bayerischen Wald angrenzt, entwurzelte der Sturm Hunderte Bäume. Touristen wurden aufgefordert, aus Sicherheitsgründen von Wandertouren im betroffenen Gebiet im Tal der Kalten Moldau abzusehen.

Auch in der Schweiz lösten heftige Gewitter und schwere Stürme am Freitag Angst und Schrecken aus. In Zürich mussten mehrere Veranstaltungen des Theaterspektakels abgesagt werden. Bei starken Regenfällen wurden in der Region zahlreiche Keller überflutet. In Riehen bei Basel mussten Passagiere dreieinhalb Stunden in einer S-Bahn ausharren, weil ein Ast im Sturm die Fahrleitung beschädigt hatte

Im benachbarten Polen setzt die Regierung knapp 400 Soldaten ein, um die jüngsten Unwetterschäden in der Woiwodschaft Pommern zu beseitigen. Bei dem heftigen Sturm vor einer Woche waren sechs Menschen getötet und 55 verletzt worden. Die Dächer von rund 4.500 Gebäuden waren durch den Sturm abgedeckt oder beschädigt worden.

(APA/dpa)