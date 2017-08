Sturm setzte perfekten Start mit 1:0 über Salzburg fort

Während Sturm auch die sechste Liga-Partie in dieser Spielzeit mit einem Tor Unterschied gewann, setzte es für Salzburg die erste Pflichtspiel-Niederlage unter Neo-Trainer Marco Rose nach neun Siegen und drei Unentschieden. Vor dem Match in der Merkur Arena war der Doublegewinner saisonübergreifend 17 Spiele ungeschlagen gewesen.

Diese Serie endete, obwohl die Anfangsphase bei großer Hitze klar im Zeichen der Gäste stand. Salzburg übte zunächst großen Druck aus und wurde erstmals in der 7. Minute gefährlich, als Duje Caleta-Car nach einem Eckball von Reinhold Yabo knapp über die Latte köpfelte. Die Grazer fanden erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel, ihre erste Chance war aber ein Zufallsprodukt. Dario Maresic zog aus über 30 Metern ab, sein Schuss wurde von Alar abgefälscht und ging nur um Zentimeter an der Stange vorbei.

Zwei weitere Male brachte Sturm die Mozartstädter in Bedrängnis. In der 30. Minute flog ein Alar-Kopfball am Tor vorbei. Zehn Minuten später war Stefan Hierländer nach einem weiten Abschlag vor Goalie Alexander Walke und dem später mit einer Gehirnerschütterung ausgeschiedenen Andreas Ulmer am Ball, der Kopfball verfehlte jedoch das Ziel.

Auch die Salzburger kamen zu ihren Chancen. Hannes Wolf scheiterte in der 26. Minute aus kurzer Distanz an Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schoss Munas Dabbur vom Sechzehner knapp vorbei.

Bald nach Wiederanpfiff folgte die entscheidende Szene der Partie: Valon Berisha ließ sich von Sandi Lovric den Ball abluchsen, Alar schaltete am schnellsten und war per Flachschuss erfolgreich (52.). Die Salzburger benötigten einige Minuten, um sich von dem Rückschlag zu erholen, nahmen dann aber das Heft in die Hand und schrammten einige Male nur knapp am Ausgleich vorbei.

In der 72. Minute zielte der eingewechselte Amadou Haidara am kurzen Eck vorbei, wenige Sekunden später schoss der für Ulmer eingetauschte Patrick Farkas aus guter Position weit drüber und in der 77. Minute lenkte Siebenhandl einen Haidara-Weitschuss mit den Fingerspitzen an die Querlatte. Im Finish gerieten dann die Hausherren nicht mehr massiv in Bedrängnis und brachten den Vorsprung relativ sicher über die Zeit.

(APA)