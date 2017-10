Sturm schlägt Mattersburg trotz zweifachem Rückstand 3:2

Sturm Graz bleibt Tabellenführer - © APA

Sturm Graz wird das erste Meisterschaftsdrittel in der Fußball-Bundesliga als Tabellenführer abschließen. Der Spitzenreiter setzte sich am Samstag im Auftaktspiel der 12. Runde gegen den SV Mattersburg nach hartem Kampf mit 3:2 (1:1) durch. Die Burgenländer gingen in Graz zweimal in Führung, verließen das Spielfeld aber dennoch geschlagen. Stefan Hierländer traf in der 86. Minute entscheidend.