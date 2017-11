Sturm-Profi Hierländer voll des Lobes über Foda

Seit der Bestellung von Franco Foda zum neuen österreichischen Fußball-Teamchef war Stefan Hierländer für die ÖFB-Internationalen ein begehrter Gesprächspartner. Zahlreiche Kicker erkundigten sich beim Kärntner über seinen Trainer bei Sturm Graz, und Hierländer hatte nach eigenen Angaben nur Positives zu berichten.

“Er ist sehr akribisch in seiner Arbeit, klar in seiner Ansprache und legt eine gewisse Autorität an den Tag”, erzählte der 26-Jährige über den Deutschen und meinte außerdem: “Er ist ein positiver Mensch, mit ihm kann man viel Spaß haben. Er gibt uns viel Freiraum und vertraut sehr gerne. Aber wenn sein Vertrauen gebrochen wird, wird er rigoros.”