Sturm nach mühevollem 2:1 gegen Anif im Cup-Achtelfinale

Zulechner traf im Doppelpack - © APA (Archiv)

Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz hat am Dienstag mit viel Mühe das Achtelfinale des ÖFB-Cups erreicht. Gegen Regionalligist USK Anif lag die Elf von Franco Foda in Grödig im Zweitrundenspiel bis zur 78. Minute in Rückstand, ehe Philipp Zulechner mit einem Doppelpack die Partie noch in der regulären Spielzeit drehte (78., 94.). Zuvor etwa hatte Peter Zulj einen Elfmeter vergeben (50.).