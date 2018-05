Sturm Graz nach 1:0 über Salzburg ÖFB-Cupsieger

Der österreichische Fußball-Cupsieger 2018 heißt Sturm Graz. Die Steirer gewannen das Finale vor 27.100 Zuschauern im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen Meister und Titelverteidiger Red Bull Salzburg mit 1:0 nach Verlängerung und holten dank des entscheidenden Treffers von Stefan Hierländer in der 112. Minute die fünfte Pokal-Trophäe der Vereinsgeschichte.

Die Salzburger hingegen verpassten das fünfte Double in Folge und kassierten nach 29 Cup-Partien wieder eine Niederlage. Es ist die zweite bittere Schlag für die “Bullen” binnen einer Woche nach dem unglücklichen Aus im Europa-League-Semifinale gegen Olympique Marseille. Dazwischen hatte man am Sonntag gegen Sturm Graz mit einem 4:1-Heimsieg den vorzeitigen Meistertitel fixiert.

Das Spiel in Klagenfurt hatte wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens und Diskussionen um ein großes, leicht entflammbares Transparent der Sturm-Fans mit 15-minütiger Verspätung begonnen. Die Anhänger der Grazer, im Vergleich zu jenen von Salzburg ganz klar in der Überzahl, sorgten zunächst vor und dann auch während der Partie für gehörigen Wirbel und peitschten ihre Mannschaft nach vorne.

Danach folgten einige Härteeinlagen auf beiden Seiten und zwei vielversprechende Angriffe der Grazer. In der 29. Minute bändigte Salzburgs Schlussmann Cican Stankovic einen Schuss von Bright Edomwonyi, in der 34. Minute fing der Cup-Tormann der “Bullen” einen Kopfball von Deni Alar.

Zur Pause musste der angeschlagene Duje Caleta-Car in der Kabine bleiben, was die durch den Ausfall des an Muskelproblemen laborierenden Andreas Ulmer ohnehin schon geschwächte Salzburger Defensive nicht gerade sattelfester machte. Erstmals brenzlig wurde es in der 47. Minute, als zwei Schüsse von Thorsten Röcher aus kurzer Distanz abgeblockt wurden und Edomwonyi anschließend übers Tor schoss. Die nächste gute Gelegenheit hatte Röcher in der 56. Minute, scheiterte aber an Stankovic.