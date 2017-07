Sturm Graz trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League auf Mladost Podgorica. Die Mannschaft aus Montenegro setzte sich im Erstrunden-Rückspiel bei Gandsassar Kapan aus Armenien mit 3:0 durch. Mladost hatte schon das Hinspiel vor einer Woche mit 1:0 gewonnen. Das erste Duell mit Sturm ist für 13. Juli in Graz angesetzt, eine Woche später erfolgt das Rückspiel in Podgorica.

Die in Eriwan ausgetragene Partie war trotz des eindeutigen Resultats lange Zeit offen. Den Gästen gelang erst in der 68. Minute die Führung, in der Nachspielzeit legte Mladost dann noch zweimal nach. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken