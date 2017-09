Sturm beendete sieglose Serie mit 3:0 in St. Pölten souverän

Drei Tore, kein Gegentreffer, ein leichter Auswärtssieg für die Grazer - © APA

Sturm Graz hat mit dem ersten vollen Erfolg nach drei sieglosen Partien in Folge die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll verteidigt. Das Team von Franco Foda setzte sich am Samstag zum Auftakt der zehnten Runde auswärts bei Schlusslicht St. Pölten verdient mit 3:0 (2:0) durch. Die Niederösterreicher warten weiter auf den ersten Saisonsieg und halten bei mageren zwei Punkten.