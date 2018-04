Bei frühlingshaften Temperaturen fand am vergangenen Sonntag im Anschluss an die Messe der Stundenlauf der Götzner Firmlinge statt.

Götzis Alles war bis ins Detail perfekt organisiert: Die Ausgabe der Startnummern, der Streckenposten mit frischem Obst und Wasser für die Läuferinnen und Läufer, das Küchenbuffet und die Versorgungsstation beim Haus der Generationen. 40 Firmlinge nahmen am Stundenlauf für den guten Zweck teil. Auch Geschwister, Eltern und Bekannte beteiligten sich am Lauf für den guten Zweck: Das Schulprojekt in Cala, Südafrika. Die Zuschauer spornten die Sportler mit Applaus und Zurufen zum Durchhalten an. Der Startschuss fiel pünktlich um 10.30 Uhr als sich die Läufergruppe mit Pfarrer Rainer Büchel und Vizebürgermeister Clemens Ender in Bewegung setzte. Auch Rita Kresser, Organisatorin des „Jabulani Hilfsprojektes“ mischte sich unter die StundenläuferInnen. „Wir können insgesamt 3 345.- Euro an das Jabulani Projekt überweisen. Diese Summe ist mit der Hilfe von privaten Sponsoren, Sponsoring von Firmen und aus dem Verkauf von Kuchen zusammen gekommen, “ freut sich Birgit Amann von der Pfarre Götzis.