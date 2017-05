Stundenlauf der Firmlinge – Laufend Gutes tun tut gut!

Altach.(loa) Alle waren eingeladen, mit zu laufen und einen Sponsor zu suchen. Der “Sponsor” gab vor Beginn des Laufes einen bestimmten Betrag bekannt, den er pro gelaufener Runde (400 m) seinem “Läufer” bezahlt. Pfarrer Rainer Büchel ging mit gutem Beispiel voran und über 50 Teilnehmer ließen es sich trotz Regen nicht nehmen ebenfalls so viele Runden wie möglich zu laufen.

„Wir helfen dem Verein Kinderspuren. Der unterstützt mit den Spendengeldern bedürftige Kinder in Äthiopien. So können diese Kinder in die Schule gehen oder bekommen eine warme Mahlzeit“, freuen sich die Firmlinge.

Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft. „Viele Probleme der Menschen in dieser Region sind auf den Mangel an Bildung zurück zu führen. Daher unterstützen wir vor Ort den Schulbesuch und ein Bildungsangebot für 17.600 Kinder in der Diözese Awasa – vom Kindergartenalter weg bis hin zu Jugendlichen, die ihren Highschool-Abschluss absolvieren“, so Zündel.

Kinderspuren