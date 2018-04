„Stürmische See“ bei „Homunculus 27“

Homunculus wird mit Wolf, Fuchs, Geißlein, Amsel und Wal tierisch – aber nicht nur.

Und das Figurentheaterfestival wird heuer wieder tierisch: Wolf, Kuh, Katze und Spatz und Fuchs, Geißlein und Amsel, sogar fliegende Schildkröten haben ihre Auftritte in den verschiedensten Inszenierungen auf der Bühne des Löwensaales. Den Auftakt macht die Intendantin selber zusammen mit Peter Müller und dem Stück „Der Morgen kann warten“, einer Österreich-Premiere. Tags darauf, am Freitag den 4. Mai, folgt „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ der preisgekrönten Dresdener Truppe „Freaks und Fremde“, ehe in der Kinonacht ebenfalls ein Tier, nämlich ein weißer Wal in „Moby Dick“ im Mittelpunkt steht.