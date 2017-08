Stück Hochzeitstorte von Prinz William und Kate versteigert

Geschätzt wird das Stück Fruchttorte auf immerhin 800 bis 1.200 Britische Pfund (umgerechnet 875 bis 1.300 Euro). Ein Stück der Hochzeitstorte von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip aus dem Jahr 1947 erzielte anfang des Jahres lediglich 550 Pfund (damals umgerechnet rund 660 Euro).

Wer das Backwerk zum Kauf anbietet, ist nicht bekannt. Die Stücke aus dem achtstöckigen Kuchen wurden als Souvenir an Gäste verteilt, heißt es in einer Mitteilung des Auktionshauses. Der Kuchen ist in Papier eingeschlagen und kommt in einer teilweise vergoldeten Blechbüchse mitsamt Grußkarte von Prinz Charles und Herzogin Camilla.

(APA/dpa)