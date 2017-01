Studium, Beruf und Familie

Das Zentrum für Fernstudien in Österreich betreut seit mehr als 20 Jahren Studierende der FernUniversität in Hagen. Eine von ihnen ist Julia Dankl. Sie absolvierte die Pädagogische Hochschule in Innsbruck, bekam vier Kinder und hat mit ihrer Familie in New York und London gelebt. „Ich bin wissbegierig und mich weiterzubilden, gehört für mich dazu. Ebenso sollte mir ein weiterer Studienabschluss den erneuten Berufseinstieg erleichtern“, sagt Julia Dankl. Daher entschied sie sich für die Absolvierung des Masterstudienlehrgangs Bildung und Medien – eEducation via Fernstudium an der FernUniversität in Hagen.

Flexibel studieren

Das Zentrum für Fernstudien Österreich, das in Kooperation mit der FernUniversität in Hagen steht, bot der vierfachen Mutter eine maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeit mit flexibler Zeiteinteilung sowie örtlicher Ungebundenheit. So konnte sie Familie und Studium optimal vereinen. „Ich erinnere mich, dass mein Arzt mich tadelte, als ich im Wochenbett mein Studienmaterial bearbeitete, weil eine Prüfung anstand“, schmunzelt Dankl. Die persönliche Betreuung des Lehrpersonals sowie die gut aufbereiteten Lernunterlagen, aber auch die Foren und Chats mit Gleichgesinnten ermöglichten der Absolventin ein interaktives Lernen. Nun unterrichtet sie an einer Deutschen Samstagsschule in London.

Zentrum für Fernstudien Bregenz

Belruptstraße 10, Bregenz

Tel. 05574 46120-12

www.fernstudien.at

Die Einschreibfrist endet am 31. Jänner 2017.