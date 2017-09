Der CO2-Ausstoß aus Energie dürfte sich deutlich verringern - © APA (AFP/Getty)

Im Jahr 2050 werden einer Studie zufolge 9,2 Milliarden Menschen auf der Erde leben und mindestens doppelt so viele Güter und Dienstleistungen wie heute produzieren. Dabei dürften sie jedoch nur wenig mehr Energie verbrauchen, heißt es in der Untersuchung des technischen Dienstleistungskonzern DNV GL, die am Montag in London vorgestellt wurde.