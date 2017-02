Studie bescheinigt Vorarlberg Bestnoten für die Wohnbauförderung

Lob für Vorarlberg. Das land unterstützt seine Bürger auf dem Weg zum Eigenheim vorbildlich. - © VN/Steurer

Ein gutes Zeugnis stellt das Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) dem Wohnbau in Vorarlberg aus. Die derzeitige Bauleistung könne den Bedarf decken. Zudem investiere das Bundesland wie kein anderes in die Wohnbauförderung, pro Kopf seien Wohnbauförderung und -beihilfe in Vorarlberg am höchsten, sagte Studienautor Wolfgang Amann am Dienstag in Bregenz.