Studentenzahl an Unis stagniert, mehr FH-Studenten

Die Zahl der Studenten an Universitäten stagniert auf hohem Niveau. Insgesamt sind im laufenden Studienjahr 308.675 Personen (ordentliche und außerordentliche Hörer) an den 22 öffentlichen Unis inskribiert, das sind elf mehr als im Vorjahr. An den Fachhochschulen (FH) stieg die Zahl der Studenten um vier Prozent auf rund 50.000, teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit.