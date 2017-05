Studentenführer in Venezuela erschossen

Die Proteste gehen weiter - © APA (AFP)

In Venezuela ist ein Studentenführer bei einer Versammlung an seiner Universität aus nächster Nähe erschossen worden. Der Schütze habe mehrere Schüsse auf den jungen Mann abgegeben, teilten die Justizbehörden am Donnerstag in Caracas mit. Anschließend sei der Täter auf einem Motorrad geflüchtet.