Student für einen Tag – an der Universität Liechtenstein

„Welche Uni ist für mich die richtige?“ Das findet man am besten im direkten Geschehen heraus. Einen Tag lang können Schülerinnen und Schüler an der Universität Liechtenstein echte Vorlesungen besuchen, den Campus erkunden und an Workshops teilnehmen.

BWL „Student for a day“ – erst informieren, dann studieren

„Was macht einen guten Manager aus? Welche Türen öffnet mir ein Wirtschaftsstudium? Was erwartet mich während der Ausbildung?“ Auf diese Fragen erhalten Schülerinnen und Schüler direkt auf dem Campus eine Antwort. Sie besuchen eine Management-Vorlesung und finden beim Bearbeiten einer aktuellen Fallstudie heraus, ob sie die Welt der Wirtschaft fesselt. Studierende erklären ihnen, was das Leben an der Uni ausmacht und die Studienleitung steht Rede und Antwort. Der Tag endet mit einer Führung über den Campus.

Architektur „Student for a day“ – am eigenen Projekt tüfteln

„Wie entwerfen Architekten eigentlich Häuser oder Städte?“ Das gilt es in den Entwurfs-

ateliers der Universität Liechtenstein herauszufinden. Anhand von Skizzen und Modellen zeigen Dozenten, wie Designprozesse ablaufen. Im eigenen Kurzprojekt lernen die Schülerinnen und Schüler, welche Rolle Proportionen, der Maßstab oder die Geometrie spielen. Nach der Präsentation der eigenen Arbeit bleibt noch viel Zeit, um bei einem Rundgang Lehrende und Studierende auf dem Campus kennenzulernen und im persönlichen Gespräch mehr über berufliche Zukunftsperspektiven zu erfahren.

„Student for a day“: Termine und Anmeldung

BWL: 27. 3. 2017 und 17. 5. 2017

Architektur: 30. 3. 2017 und 18. 5. 2017

Anmeldung unter www.uni.li/4aday

NEU: Infoabend am 9. 3. 2017 (Keine Anmeldung erforderlich!)