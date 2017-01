Stuben: Mann bei Frontalunfall tödlich verletzt

Am Dienstag um zirka 22:45 Uhr fuhr ein 66-jähriger, in Deutschland wohnhafter Lenker mit einem PKW in Stuben auf der L197, Arlbergpassstraße in Fahrtrichtung Tirol. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. Auf der L197 Höhe Alpe Rauz herrschten zu diesem Zeitpunkt winterliche Straßenbedingungen, da starker Wind den Schnee auf die Straße verfrachtete. Auf Höhe Straßenkilometer 14,200 kam der Lenker ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Zur gleichen Zeit kam ihm ein 33-jähriger PKW-Lenker aus Bosnien, zuletzt in Lech wohnhaft, entgegen. Infolge kollidierten die PKWs frontal. Der 33-jährige wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Er wurde von der Feuerwehr über die Beifahrertüre geborgen. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos. Die Mitfahrer im erstgenannten PKW wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit Rettungsfahrzeugen ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Die L197 war für den Zeitraum der Erhebungen und Aufräumarbeiten bis zirka 00:30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Am Einsatz waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Klösterle mit 12 Mann und ein Fahrzeug der Feuerwehr Stuben mit fünf Mann beteiligt. Zusätzlich waren drei Notarztfahrzeuge sowie insgesamt zwei Polizeistreifen mit fünf Beamten vor Ort.