Strong is the new beautiful

Lindsey Vonn hat eine Botschaft an alle Frauen: Hört endlich auf, euch ständig mit Abnehmen zu beschäftigen! Viel besser ist es doch, seine Energie statt in Hungerkuren in einen starken Körper zu investieren.

So präsentiert sie ihre Trainingsphilosophie und ein Programm, das zur Selbstwertschätzung aufruft und sich an Frauen aller Größen und Figuren richtet. Mit Tipps zur besseren Ernährung – ohne Hungern, begleitet von persönlichen Geschichten und Einblicken in Schlüsselmomente, Rückschläge und Erfolge.