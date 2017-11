Mehrstündiger Stromausfall in Wien

Mehrere Bezirke in Wien waren am Mittwoch von einem Stromausfall betroffen. Für 2.000 Haushalte in Wieden, Mariahilf, Neubau und Josefstadt gab es zweieinhalb Stunden lang keine Elektrizität. Als Ursache wurden zwei Kabelfehler eruiert, die unabhängig voneinander zufällig zur gleichen Zeit passierten, sagte die Sprecherin der Wiener Netze, Alexandra Melik.

Die Störung wurde gegen 9.00 Uhr gemeldet. Betroffen waren vor allem die Straßenzüge Graf-Starhemberg-Gasse, Argentinierstraße, Gumpendorfer Straße, Neubaugasse, Lindengasse, Piaristengasse sowie Teile der Mariahilfer Straße. Das Netz wurde zum Teil auf Ausweichleitungen umgeschaltet, damit die Bewohner und Geschäftsleute in Wien sukzessive wieder Strom erhalten. Gegen 11.30 Uhr gab es für alle wieder Strom.