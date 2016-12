Strom vom eigenen Dach

Auf dem Betriebsgebäude der Küchenwerkstatt in Götzis steht seit kurzem eine 265 m² große PV-Anlage. Die Küchenwerkstatt ist somit das erste Küchenstudio in Vorarlberg mit selbst erzeugtem Strom. Errichtet wurde eine aus 156 Modulen bestehende Anlage mit einer Jahresleistung von rund 40.500 kWh. „Wir versorgen nahezu unseren kompletten Betrieb mit Eigenstrom, von der Produktion über das komplette Büro mit der gesamten Planung bis hin zum E-Mobil. Auch die Heizung und die Warmwassererzeugung, alles wird vom Sonnenkraftwerk auf dem eigenen Dach betrieben“, so Oliver Vith, Geschäftsführer der Küchenwerkstatt. Neben der Wirtschaftlichkeit mit einem hohen Eigenenergieverbrauch ist auch der Aspekt des Klimaschutzes ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Küchenspezialisten. „Mit der Anlage können rund 16 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.“

Elektromobilität

Neben der Installation einer klimafreundlichen Stromproduktionsanlage ist auch die Umstellung der Autoflotte auf E-Fahrzeuge ein Thema, welchem beim Götzner Küchenspezialisten großes Augenmerk geschenkt wird. So steht beim Betriebsgebäude eine Ladesäule für das eigene E-Mobil bzw. für die E-Fahrzeuge der Kunden zur Verfügung. An dieser ist zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen als Antriebsenergie erhältlich. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien sowie die klimafreundliche Fortbewegung zeigt sich das Unternehmen vorbildlich. Damit werden in der e5 Gemeinde Götzis weitere, wichtige Schritte zur Erreichung der Energieautonomie gesetzt.