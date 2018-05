Strom- und Gaspreise bei fast allen Landesversorgern unverändert

Die meisten österreichischen Landesenergieversorger planen derzeit keine Strom- und Gaspreiserhöhungen für Haushalte, wie ein APA-Rundruf bei den Unternehmen ergab. Nur die Salzburg AG hat per Anfang Juli eine Anhebung angekündigt.

Die in der Enamo vereinten Vertriebsaktivitäten von Energie AG Vertrieb und Linz Strom in Oberösterreich haben jüngst ihre Preisgarantie aller Standardpreisangebote bis 1. Jänner 2020 verlängert. Schwankungen durch den deutlichen Anstieg der Strompreise auf den europäischen Energiemärkten und die zu erwartenden Veränderungen durch die Trennung der Strompreiszone zwischen Deutschland und Österreich würden von den Vertrieben der beiden Unternehmen zugunsten der Kunden kompensiert, hieß es in einer Presseaussendung, die am Donnerstag bekräftigt wurde. Auch bei Erdgas habe die Energie AG die Preisgarantie für ihre Kunden trotz allgemein steigender Marktpreise bis 31. Dezember 2018 verlängert.