Strolz' Rücktritt: So lustig reagiert das Netz

Ich habe großen Respekt vor @matstrolz.

Was er und @neos_eu innerhalb weniger Jahre geschafft haben – vom Einzug in den Nationalrat, das Europaparlament, 5 Landtage und nun womöglich auch in 1 Landesregierung, sucht seines gleichen.

Ihm alles gute! #Strolz‘ Energie wird fehlen.

— Noah Schönhart (@NoahSchoenhart) 7. Mai 2018