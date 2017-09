Strolz bestätigt gescheiterte Allianz-Gespräche mit Kurz

NEOS-Chef Strolz über Sebastian Kurz: "Irgendwo stimmt was mit ihm nicht." - © APA

NEOS-Chef Matthias Strolz hat am Sonntag bestätigt, dass es im Vorjahr mit dem nunmehrigen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz Gespräche für eine gemeinsame Wahlplattform nach dem Vorbild Emmanuel Macrons in Frankreich gegeben hat. Letztlich sei Kurz dazu nicht bereit gewesen, sagte Strolz in der ORF-“Pressestunde” – auch wegen des dann anstehenden Verzichts auf fast 60 Mio. Euro Parteienförderung.