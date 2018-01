Stress wegen Dschungel? Davids Band-Jungs sind nicht begeistert

Der Bachelorette-Siege David Friedrich geht ins Dschungelcamp. Setzt er damit seine Band aufs Spiel?

Der Eskimo Callboy Schlagzeuger wird am 19. Januar ins Dschungelcamp ziehen. Seine Fans zeigten sich von seiner Teilnahme an der Ekelshow total enttäuscht. Schließlich betonte der Schlagzeuger nach seiner Bachelorette-Liebespleite mit Jessica Paszka (27), dass er auf weitere TV-Formate erst mal keine Lust mehr hätte. Kurz vor seinem Abflug nach Australien verriet der Musiker nun im Promiflash-Interview, dass auch seine Eskimo Callboy-Jungs anfangs nicht gerade begeistert von seinem Ekelshow-Experiment waren: “Freudensprünge haben sie jetzt nicht gemacht. Aber die sagten: ‘Ey, du kannst machen, was du willst!’ Wir sind alle ja auch noch freie Jungs!”