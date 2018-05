Strengstes Abtreibungsgesetz der USA in Iowa verabschiedet

Das Parlament im US-Staat Iowa hat das landesweit strengste Abtreibungsgesetz verabschiedet. Die mehrheitlich republikanischen Abgeordneten stimmten am Mittwoch für ein Gesetz, das Abtreibungen verbietet, sobald der Herzschlag des Kindes zu hören ist. Dies ist ab der sechsten Schwangerschaftswoche möglich.

Die Neuregelung der Abtreibung in dem konservativen und ländlich geprägten US-Staat könnte einen langen Rechtsstreit nach sich ziehen. Befürworter des Gesetzes hoffen, dass sich so das Oberste Gericht der USA erneut mit der Thematik befassen muss. 1973 hatte das Oberste Gericht der USA Abtreibung in einem Grundsatzurteil landesweit legalisiert. Begründung war damals der “Schutz der Privatsphäre”.